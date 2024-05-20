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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №60 - Одеса (566527) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
389,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
392,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
471,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (2)
370,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (2)
444,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
373,06
Економія: -11,36 грн
361,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (3)
480,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (1)
355,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
374,27
Економія: -11,61 грн
362,66 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
390,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
389,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
404,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
410,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (2)
510,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Всього: упаковка (1)
392,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: упаковка (1)
349,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 52/1
Всього: упаковка (1)
353,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
Всього: упаковка (1)
356,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 131-Б
Всього: упаковка (1)
272,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
395,54 грн