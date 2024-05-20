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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №60 - Львів (566527) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
352,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
341,32 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
400,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
Всього: упаковка (1)
391,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Всього: упаковка (1)
387,30
Економія: -1,65 грн
385,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
374,73 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (2)
343,55
Економія: -0,97 грн
342,58 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
382,03 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
339,14
Економія: -3,67 грн
335,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
352,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 34
Всього: упаковка (2)
447,99
Економія: -69,19 грн
378,80 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (1)
387,63
Економія: -2,56 грн
385,07 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -21,19 грн
378,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (3)
390,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (1)
390,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
338,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
345,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
336,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
354,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
Всього: упаковка (1)
339,30 грн