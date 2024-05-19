БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №60 - Харків (566527) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 41
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 10/7