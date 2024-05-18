БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (566527) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Подорожник
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
В інших містах:
Нє болєй
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Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Аптека оптових цін
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Кам'янське, просп. Свободи, 61
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Кам'янське, вул. Вільна, 13
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Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Нє болєй
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Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека копійка
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Соціальний проект благодія
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Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
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Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
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Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
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Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
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Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9