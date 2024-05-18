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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (566527) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
191,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
447,99
Економія: -69,19 грн
378,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
358,30
Економія: -12,52 грн
345,78 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Всього: упаковка (1)
340,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
337,16 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
336,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
300,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
367,62
Економія: -20,78 грн
346,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
370,73
Економія: -15,25 грн
355,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
365,83
Економія: -18,15 грн
347,68 грн
Соціальний проект благодія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
367,46
Економія: -20,41 грн
347,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
371,59
Економія: -11,73 грн
359,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
184,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
365,31
Економія: -16,43 грн
348,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
358,09
Економія: -13,34 грн
344,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Всього: упаковка (1)
351,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
366,85
Економія: -18,96 грн
347,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
Всього: упаковка (1)
338,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
358,72
Економія: -11,22 грн
347,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Всього: упаковка (1)
390,71 грн