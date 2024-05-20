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БЕРЕШ ПРОБІО6 капсули, №30 - Львів (566525) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: капсули (20)
425,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: капсули (2)
371,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: капсули (20)
384,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
359,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (1)
182,15 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: упаковка (1)
371,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
428,62
Економія: -6,06 грн
422,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: капсули (20)
415,83
Економія: -3,18 грн
412,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 21/1
Всього: упаковка (1)
536,33
Економія: -1,25 грн
535,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
512,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (1)
457,37
Економія: -0,15 грн
457,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
461,11
Економія: -4,98 грн
456,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
Всього: капсули (20)
364,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (1)
392,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 172-А
Всього: капсули (20)
410,04
Економія: -2,98 грн
407,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-В
Всього: упаковка (1)
423,91
Економія: -0,36 грн
423,55 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 18
Всього: упаковка (1)
431,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: капсули (20)
399,27
Економія: -3,25 грн
396,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 11/8
Всього: упаковка (1)
377,18
Економія: -4,63 грн
372,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (1)
390,94
Економія: -4,54 грн
386,40 грн