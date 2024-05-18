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INSIGHT МАСКА ВІДНОВЛЮЮЧА ДЛЯ ВОЛОССЯ 250 мл для пошкодженого волосся - Харків (566616) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
192,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
192,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
192,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Всього: упаковка (1)
192,07 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
253,00 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
192,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
211,28 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом