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Комбінований тест для визначення ВІЛ 1/2, гепатиту C, гепатиту B, сифілісу (Combined test for HIV 1/2, hepatitis C, hepatitis B, syphilis)
Комбінований тест для визначення ВІЛ 1/2, гепатиту C, гепатиту B, сифілісу (Combined test for HIV 1/2, hepatitis C, hepatitis B, syphilis)
Миколаїв
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
КОМБІНОВАНИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛ 1/2, ГЕПАТИТУ C, ГЕПАТИТУ B, СИФІЛІСУ W026-С №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
80,00
Економія при броні:
-1,60 грн
78,40
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
405.3 км
КОМБІНОВАНИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛ 1/2, ГЕПАТИТУ C, ГЕПАТИТУ B, СИФІЛІСУ W026-С №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
83,00
Економія при броні:
-5,81 грн
77,19
грн
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