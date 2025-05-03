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Комбінований тест для визначення ВІЛ 1/2, гепатиту C, гепатиту B, сифілісу (Combined test for HIV 1/2, hepatitis C, hepatitis B, syphilis)
Комбінований тест для визначення ВІЛ 1/2, гепатиту C, гепатиту B, сифілісу (Combined test for HIV 1/2, hepatitis C, hepatitis B, syphilis)
Львів
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
466.2 км
КОМБІНОВАНИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛ 1/2, ГЕПАТИТУ C, ГЕПАТИТУ B, СИФІЛІСУ W026-С №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
66,00
Економія при броні:
-4,62 грн
61,38
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
КОМБІНОВАНИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІЛ 1/2, ГЕПАТИТУ C, ГЕПАТИТУ B, СИФІЛІСУ W026-С №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
63,00
Економія при броні:
-1,26 грн
61,74
грн
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