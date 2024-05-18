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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (543649) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
40,39
Економія: -1,64 грн
38,75 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
41,43
Економія: -3,56 грн
37,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
41,92
Економія: -1,47 грн
40,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
46,33
Економія: -4,24 грн
42,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
45,35
Економія: -4,21 грн
41,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
42,19
Економія: -1,29 грн
40,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
45,66
Економія: -2,84 грн
42,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
33,59
Економія: -0,99 грн
32,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
44,24
Економія: -1,64 грн
42,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
44,76
Економія: -3,68 грн
41,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
46,09
Економія: -3,33 грн
42,76 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
46,25
Економія: -5,27 грн
40,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (2)
44,20
Економія: -2,04 грн
42,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (2)
44,44
Економія: -2,44 грн
42,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (2)
41,58
Економія: -1,68 грн
39,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
52,32
Економія: -5,08 грн
47,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
46,64
Економія: -2,64 грн
44,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (2)
42,91
Економія: -1,61 грн
41,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
42,64
Економія: -2,62 грн
40,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (2)
45,29
Економія: -3,60 грн
41,69 грн