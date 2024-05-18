Амброксол-Тева розчин оральний 7,5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 40 мл з дозуючою скляночкою, №1 - Харків (439079) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 62-А
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
Перша аптека
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Луцьк, просп. Відродження, 30
Еко аптека
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Самбір, вул. Валова, 56-А
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