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APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТІНГ ПРОТИ ЗМОРШОК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл - Запоріжжя (556000) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1391,00
Економія: -78,00 грн
1313,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1391,00
Економія: -78,00 грн
1313,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
1483,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1492,17
Економія: -21,55 грн
1470,62 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом