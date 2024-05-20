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АНАНТАВАТІ® КІДС сироп пляшка 200 мл, №1 - Запоріжжя (556775) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
331,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
382,48
Економія: -61,96 грн
320,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
351,60
Економія: -37,82 грн
313,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
325,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
367,99
Економія: -55,31 грн
312,68 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
356,00
Економія: -46,00 грн
310,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
345,73 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
331,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
358,99
Економія: -46,31 грн
312,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
346,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
359,51
Економія: -30,21 грн
329,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
325,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
331,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
331,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
357,11
Економія: -41,66 грн
315,45 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
331,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
387,50
Економія: -67,40 грн
320,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
346,20
Економія: -16,58 грн
329,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
338,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
392,13
Економія: -72,03 грн
320,10 грн