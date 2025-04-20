Київ
Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)

Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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В містах поряд
Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
434.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,61
Економія при броні: -0,53 грн
92,08 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
446.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,17
Економія при броні: -0,23 грн
91,94 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
450.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
44,08 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
455.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,24
Економія при броні: -0,53 грн
91,71 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
562.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні: -1,65 грн
53,35 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
562.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні: -1,65 грн
53,35 грн
Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
578.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
69,46 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 36
593.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
72,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 64
623.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,57 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
643.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,76
Економія при броні: -1,24 грн
91,52 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 65-А
681.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,29 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
700.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
68,80
Економія при броні: -0,26 грн
68,54 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Гончара, 7
702.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
53,18
Економія при броні: -0,37 грн
52,81 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Українська, 50
706.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
53,97
Економія при броні: -0,25 грн
53,72 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Банилів, вул. Гостинець, 102
730.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
67,86 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Обертин, вул. Маковея, 2-А
745.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,27 грн
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
778.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,88
Економія при броні: -0,24 грн
52,64 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея Осипа, 41-А
780.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
86,87
Економія при броні: -0,43 грн
86,44 грн
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
780.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,16
Економія при броні: -1,34 грн
91,82 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ворохта, вул. Галицького Данила, 153
787.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,15 грн
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