Київ
Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)

Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні: -1,65 грн
53,35 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні: -1,65 грн
53,35 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 36
100.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
72,06
Економія при броні: -0,81 грн
71,25 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 64
109.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,92
Економія при броні: -0,58 грн
52,34 грн
Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
118.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
69,65 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
138.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,77
Економія при броні: -0,16 грн
92,61 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
152.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,74
Економія при броні: -0,42 грн
92,32 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 65-А
171.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,76
Економія при броні: -0,71 грн
92,05 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
193.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,25 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 50
197.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
54,18
Економія при броні: -0,01 грн
54,17 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Гончара, 7
197.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
53,21 грн
Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
200.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,87 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
201.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
43,87 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
219.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
69,18
Економія при броні: -0,86 грн
68,32 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обертин, вул. Маковея, 2-А
249.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,34 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Банилів, вул. Гостинець, 102
249.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
68,44 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
274.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
53,13
Економія при броні: -0,90 грн
52,23 грн
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
278.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,29
Економія при броні: -1,64 грн
91,65 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея Осипа, 41-А
278.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
87,08 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
280.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,18
Економія при броні: -0,62 грн
91,56 грн
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