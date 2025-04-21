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Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)
Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)
Кривий Ріг
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Йод
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
341.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,21
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
349.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,01
Економія при броні:
-1,28 грн
91,73
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
351.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,08
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
357.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
43,92
Економія при броні:
-0,45 грн
43,47
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
438.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні:
-1,65 грн
53,35
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
438.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні:
-1,65 грн
53,35
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
446.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
69,31
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 36
463.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
72,53
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 64
497.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,25
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
511.8 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,23
Економія при броні:
-1,65 грн
91,58
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 65-А
558.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,85
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
568.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
69,04
Економія при броні:
-0,38 грн
68,66
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Гончара, 7
572.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,75
Економія при броні:
-0,58 грн
52,17
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 50
584.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
54,35
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Банилів, вул. Гостинець, 102
598.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
68,83
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обертин, вул. Маковея, 2-А
613.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,03
Економія при броні:
-1,11 грн
91,92
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
647.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,78
Економія при броні:
-0,08 грн
52,70
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея Осипа, 41-А
649.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
86,46
Економія при броні:
-0,48 грн
85,98
грн
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Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
649.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,55
Економія при броні:
-1,00 грн
91,55
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ворохта, вул. Галицького Данила, 153
655.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,17
Економія при броні:
-0,65 грн
92,52
грн
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