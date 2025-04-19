Київ
Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)

Катетер внутрішньовенний дитячий Тета (Intravenous catheter for kids Teta)

Дніпро (адресу не вказано)
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В містах поряд
Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
379.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,85 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
392.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,24 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
394.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
44,25
Економія при броні: -0,40 грн
43,85 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
407.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,31 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
525.3 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні: -1,65 грн
53,35 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
525.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
55,00
Економія при броні: -1,65 грн
53,35 грн
Йод
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
556.4 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
69,15
Економія при броні: -0,39 грн
68,76 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 36
566.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
71,91
Економія при броні: -0,08 грн
71,83 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 64
589.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
53,21
Економія при броні: -0,66 грн
52,55 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
617.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,99
Економія при броні: -0,75 грн
92,24 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 65-А
642.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,24
Економія при броні: -0,38 грн
92,86 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шумськ, вул. Українська, 50
667.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
54,13 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Гончара, 7
674.2 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,65
Економія при броні: -0,01 грн
52,64 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
678.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
68,59
Економія при броні: -0,55 грн
68,04 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Банилів, вул. Гостинець, 102
709.0 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
68,46
Економія при броні: -0,64 грн
67,82 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Обертин, вул. Маковея, 2-А
720.1 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
93,23
Економія при броні: -0,35 грн
92,88 грн
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
750.9 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
52,95
Економія при броні: -0,59 грн
52,36 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея Осипа, 41-А
753.6 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
87,16 грн
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
753.7 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,69 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
760.5 км
КАТЕТЕР ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ДИТЯЧИЙ З ФІКСУЮЧИМИ КРИЛЬЦЯМИ, БЕЗ ІН'ЄКЦІЙНОГО ПОРТУ ТЕТА® G24 №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
92,16 грн
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