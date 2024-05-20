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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНИ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ/НІЧ 50 мл - Запоріжжя (556350) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
221,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
279,18
Економія: -44,28 грн
234,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
215,70
Економія: -21,04 грн
194,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
216,37 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
237,00
Економія: -35,00 грн
202,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
229,89 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
221,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
221,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
253,38
Економія: -26,17 грн
227,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
216,35 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
221,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
257,70
Економія: -31,47 грн
226,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
215,26
Економія: -20,46 грн
194,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
286,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
221,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
258,93
Економія: -44,26 грн
214,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
221,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
229,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
259,28
Економія: -50,76 грн
208,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
259,35
Економія: -25,08 грн
234,27 грн