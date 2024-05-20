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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИ ПОТОВИДЕЛЕННЯ ПІД ПАХВАМИ 40 мл - Запоріжжя (871312) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
485,31
Економія: -6,70 грн
478,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
Всього: упаковка (1)
483,90
Економія: -1,26 грн
482,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (4)
487,85
Економія: -5,61 грн
482,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
485,50 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (5)
487,47
Економія: -0,61 грн
486,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
484,11 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (1)
487,00
Економія: -7,74 грн
479,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
486,48
Економія: -4,17 грн
482,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (3)
486,20
Економія: -0,74 грн
485,46 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
483,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
481,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (3)
428,56
Економія: -2,87 грн
425,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (4)
487,01 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-Б
Всього: упаковка (1)
482,88
Економія: -3,39 грн
479,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
481,44
Економія: -2,40 грн
479,04 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
481,21
Економія: -0,83 грн
480,38 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
487,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (2)
430,47
Економія: -2,20 грн
428,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (2)
484,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
487,64
Економія: -2,98 грн
484,66 грн