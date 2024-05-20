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Ivatherm Cicaderm захисний крем 75 мл - Запоріжжя (814255) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (6)
715,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
633,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
634,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
635,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
637,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
639,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
637,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
715,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
635,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
641,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
640,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
642,44 грн