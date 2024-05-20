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АКВАРІНО КІДС спрей назальний 0,65 % 20 мл - Запоріжжя (553025) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
40,46
Економія: -1,35 грн
39,11 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
41,80
Економія: -2,69 грн
39,11 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
41,18
Економія: -2,07 грн
39,11 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
41,54
Економія: -2,43 грн
39,11 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом