Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАКВАРІНО КІДСЦіни в аптеках

АКВАРІНО КІДС спрей назальний 0,65 % 20 мл - Одеса (553025) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
40,98
Економія: -1,87 грн
39,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
41,27
Економія: -2,16 грн
39,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
40,44
Економія: -1,33 грн
39,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
40,57
Економія: -1,46 грн
39,11 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом