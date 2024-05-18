Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9 Всього: упаковка (1) 41,80 Економія: -2,69 грн 39,11 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Робоча, 152 Всього: упаковка (1) 40,77 Економія: -1,66 грн 39,11 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, пров. Парусний, 10 Всього: упаковка (1) 41,17 Економія: -2,06 грн 39,11 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Науки, 171 Всього: упаковка (2) 40,42 Економія: -1,31 грн 39,11 грн Забронювати