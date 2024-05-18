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АКВАРІНО КІДС спрей назальний 0,65 % 20 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (553025) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
40,77
Економія: -1,66 грн
39,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
41,79
Економія: -2,68 грн
39,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
40,54
Економія: -1,43 грн
39,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
41,13
Економія: -2,02 грн
39,11 грн
В інших містах:
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом