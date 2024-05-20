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Анеза капсули 300 мг, №30 - Запоріжжя (546144) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
476,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
476,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
531,99
Економія: -81,78 грн
450,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
476,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
476,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
509,99
Економія: -59,78 грн
450,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
476,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
506,00
Економія: -35,25 грн
470,75 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
555,67
Економія: -80,71 грн
474,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
476,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
528,40
Економія: -52,96 грн
475,44 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
476,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
476,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
500,99
Економія: -50,78 грн
450,21 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (157)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
476,90 грн