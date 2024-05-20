Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (1) 107,00 Економія: -3,21 грн 103,79 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Урлівська, 23 Всього: упаковка (1) 112,24 Економія: -10,49 грн 101,75 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Тичини Павла, 15 Всього: упаковка (1) 79,85 Економія: -12,30 грн 67,55 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Бердичів, вул. Одеська, 51 Всього: упаковка (1) 108,50 Економія: -3,25 грн 105,25 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Житомир, вул. Київська, 39 Всього: упаковка (1) 106,13 Економія: -10,34 грн 95,79 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1 Всього: упаковка (1) 119,81 Економія: -21,16 грн 98,65 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3 Всього: упаковка (1) 105,05 Економія: -6,72 грн 98,33 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (1) 112,48 Економія: -14,92 грн 97,56 грн Забронювати