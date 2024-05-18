Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (1) 107,00 Економія: -3,21 грн 103,79 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Київ, вул. Урлівська, 23 Всього: упаковка (1) 111,65 Економія: -9,90 грн 101,75 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Київ, просп. Тичини Павла, 15 Всього: упаковка (1) 80,83 Економія: -13,28 грн 67,55 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Бердичів, вул. Одеська, 51 Всього: упаковка (1) 108,50 Економія: -3,25 грн 105,25 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Житомир, вул. Київська, 39 Всього: упаковка (1) 108,04 Економія: -12,25 грн 95,79 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1 Всього: упаковка (1) 118,39 Економія: -19,74 грн 98,65 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3 Всього: упаковка (1) 104,91 Економія: -6,58 грн 98,33 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 20 хв Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (1) 114,55 Економія: -16,99 грн 97,56 грн Забронювати