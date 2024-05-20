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АНТИПІГМЕНТ ДЕННИЙ ДЕПІГМЕНТУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З SPF30 тм "EUCERIN" 50 мл - Запоріжжя (530887) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
895,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
741,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
915,95
Економія: -116,94 грн
799,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
920,32
Економія: -121,26 грн
799,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
921,55
Економія: -122,49 грн
799,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
907,21
Економія: -107,81 грн
799,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
934,74
Економія: -97,45 грн
837,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
840,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
914,90
Економія: -115,82 грн
799,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
815,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
838,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
1007,70
Економія: -193,73 грн
813,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
1005,42
Економія: -191,45 грн
813,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
914,47
Економія: -195,31 грн
719,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
767,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
910,53
Економія: -62,75 грн
847,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
734,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
762,54 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
870,00
Економія: -100,00 грн
770,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
912,46
Економія: -64,68 грн
847,78 грн