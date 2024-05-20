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Анксіомедін® капсули 300 мг, №20 - Запоріжжя (544023) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
368,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), капсули (1)
425,80
Економія: -68,80 грн
357,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
397,71
Економія: -50,10 грн
347,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
339,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
408,99
Економія: -61,28 грн
347,71 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
396,00
Економія: -51,00 грн
345,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
368,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
380,99
Економія: -33,28 грн
347,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), капсули (1)
383,31
Економія: -16,56 грн
366,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
361,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
368,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), капсули (1)
402,22
Економія: -66,47 грн
335,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), капсули (1)
424,31
Економія: -81,37 грн
342,94 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
368,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
431,52
Економія: -75,32 грн
356,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
385,86
Економія: -42,79 грн
343,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
368,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
407,11
Економія: -50,87 грн
356,24 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (100)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
368,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
417,28
Економія: -73,94 грн
343,34 грн