Азагілін® таблетки 1 мг блістер в пачці, №30 - Запоріжжя (545228) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Всього: таблетки (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: таблетки (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (15)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Віталюкс
Детальніше
Всього: таблетки (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Аптекар
Детальніше
Всього: таблетки (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б