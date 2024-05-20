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БЕРЕШ ВІТА-D3 КІД таблетки для жування 800 МО, №50 - Одеса (534535) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
224,96
Економія: -9,75 грн
215,21 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
261,10
Економія: -19,06 грн
242,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
229,88
Економія: -20,53 грн
209,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (2)
255,29
Економія: -29,05 грн
226,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
170,55
Економія: -14,72 грн
155,83 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
219,13
Економія: -17,51 грн
201,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
Всього: упаковка (1)
224,12
Економія: -24,40 грн
199,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
231,46
Економія: -22,11 грн
209,35 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
201,20
Економія: -25,51 грн
175,69 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
222,73
Економія: -22,16 грн
200,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
203,11
Економія: -19,21 грн
183,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (9)
173,01
Економія: -19,13 грн
153,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом