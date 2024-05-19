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БЕРЕШ ВІТА-D3 КІД таблетки для жування 800 МО, №50 - Київ (534535) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
204,71
Економія: -20,81 грн
183,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
219,63
Економія: -18,01 грн
201,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
Всього: упаковка (1)
223,81
Економія: -24,09 грн
199,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
169,30
Економія: -13,47 грн
155,83 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
202,15
Економія: -26,46 грн
175,69 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
218,43
Економія: -17,86 грн
200,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (9)
174,21
Економія: -20,33 грн
153,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
264,22
Економія: -22,18 грн
242,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
229,41
Економія: -20,06 грн
209,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (2)
255,29
Економія: -29,05 грн
226,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
224,96
Економія: -9,75 грн
215,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
229,86
Економія: -20,51 грн
209,35 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом