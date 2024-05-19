Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Полтава, вул. Алмазна, 5 Всього: упаковка (1) 204,71 Економія: -20,81 грн 183,90 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (1) 219,63 Економія: -18,01 грн 201,62 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 57 Всього: упаковка (1) 223,81 Економія: -24,09 грн 199,72 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А Всього: упаковка (1) 169,30 Економія: -13,47 грн 155,83 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. Каменська, 40-Д Всього: упаковка (1) 202,15 Економія: -26,46 грн 175,69 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. Калинова, 1 Всього: упаковка (2) 218,43 Економія: -17,86 грн 200,57 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (9) 174,21 Економія: -20,33 грн 153,88 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Ладозька, 14 Всього: упаковка (1) 264,22 Економія: -22,18 грн 242,04 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Металургів, 16 Всього: упаковка (1) 229,41 Економія: -20,06 грн 209,35 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32 Всього: упаковка (2) 255,29 Економія: -29,05 грн 226,24 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Одеса, вул. Черняховського, 1-А Всього: упаковка (1) 224,96 Економія: -9,75 грн 215,21 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15 Всього: упаковка (1) 229,86 Економія: -20,51 грн 209,35 грн Забронювати