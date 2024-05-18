Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. Каменська, 40-Д Всього: упаковка (1) 203,93 Економія: -28,24 грн 175,69 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. Калинова, 1 Всього: упаковка (2) 221,17 Економія: -20,60 грн 200,57 грн Забронювати

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Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А Всього: упаковка (1) 171,30 Економія: -15,47 грн 155,83 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 57 Всього: упаковка (1) 217,48 Економія: -17,76 грн 199,72 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (1) 218,79 Економія: -17,17 грн 201,62 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Ладозька, 14 Всього: упаковка (1) 262,94 Економія: -20,90 грн 242,04 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Металургів, 16 Всього: упаковка (1) 232,03 Економія: -22,68 грн 209,35 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32 Всього: упаковка (2) 249,70 Економія: -23,46 грн 226,24 грн Забронювати

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