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БЕРЕШ ВІТА-D3 КІД таблетки для жування 800 МО, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (534535) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
203,93
Економія: -28,24 грн
175,69 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
221,17
Економія: -20,60 грн
200,57 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
171,30
Економія: -15,47 грн
155,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 57
Всього: упаковка (1)
217,48
Економія: -17,76 грн
199,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
218,79
Економія: -17,17 грн
201,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
262,94
Економія: -20,90 грн
242,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
232,03
Економія: -22,68 грн
209,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (2)
249,70
Економія: -23,46 грн
226,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
228,77
Економія: -19,42 грн
209,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
198,42
Економія: -14,52 грн
183,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (9)
175,40
Економія: -21,52 грн
153,88 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
225,35
Економія: -10,14 грн
215,21 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом