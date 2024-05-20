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MELABEL ВІДБІЛЮЮЧИЙ ДЕННИЙ КРЕМ SPF-50+ 50 мл - Запоріжжя (526377) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1001,40
Економія: -50,40 грн
951,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
852,32
Економія: -43,97 грн
808,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
1017,09
Економія: -66,09 грн
951,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
866,18
Економія: -49,41 грн
816,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
848,13
Економія: -31,36 грн
816,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
872,47
Економія: -55,70 грн
816,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
842,99
Економія: -26,22 грн
816,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
991,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
998,26
Економія: -47,26 грн
951,00 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
832,76
Економія: -24,41 грн
808,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
840,52
Економія: -32,17 грн
808,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (5)
987,42
Економія: -36,42 грн
951,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
855,40
Економія: -47,05 грн
808,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (3)
849,33
Економія: -40,98 грн
808,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
1003,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
949,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
856,61
Економія: -48,26 грн
808,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
999,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
994,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
989,13 грн