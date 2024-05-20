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MELABEL ВІДБІЛЮЮЧИЙ НІЧНИЙ КРЕМ 50 мл - Запоріжжя (526375) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
869,78
Економія: -43,78 грн
826,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
847,33
Економія: -80,33 грн
767,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
883,41
Економія: -57,41 грн
826,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
852,23
Економія: -48,62 грн
803,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
779,42
Економія: -28,82 грн
750,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
858,42
Економія: -54,81 грн
803,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
775,22
Економія: -24,62 грн
750,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
882,00
Економія: -56,00 грн
826,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
856,81
Економія: -53,20 грн
803,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
835,59
Економія: -31,98 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
850,38
Економія: -46,77 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
780,27
Економія: -36,87 грн
743,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
851,59
Економія: -47,98 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
845,96
Економія: -42,35 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
786,93
Економія: -36,33 грн
750,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
832,06
Економія: -28,45 грн
803,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
770,61
Економія: -27,21 грн
743,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
767,86
Економія: -24,46 грн
743,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
786,52
Економія: -65,42 грн
721,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
829,67
Економія: -50,30 грн
779,37 грн