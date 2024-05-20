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KERATOLIN ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА лосьйон 400 мл 12% сечовини - Запоріжжя (526386) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (2)
690,49
Економія: -5,72 грн
684,77 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
655,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
476,09
Економія: -2,94 грн
473,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
685,86
Економія: -3,36 грн
682,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 84
Всього: упаковка (1)
393,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 2-А
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
633,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
633,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 17
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
699,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
686,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Старий Косів, вул. Лесі Українки, 12
Всього: упаковка (1)
627,53
Економія: -8,93 грн
618,60 грн