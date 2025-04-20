Львів (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
920,85
Економія при броні: -136,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
849,10
Економія при броні: -62,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
635,63
Економія при броні: -45,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
906,18
Економія при броні: -124,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
202,60
Економія при броні: -6,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
867,00
Економія при броні: -80,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн