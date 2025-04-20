Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
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Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
885,30 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
908,84
Економія при броні: -152,37 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
824,00
Економія при броні: -132,00 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
904,98
Економія при броні: -46,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
915,33
Економія при броні: -158,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
910,40
Економія при броні: -26,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
900,89
Економія при броні: -42,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
885,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
905,56
Економія при броні: -36,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
939,40
Економія при броні: -154,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
885,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
885,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
918,25
Економія при броні: -171,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
645,08
Економія при броні: -53,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
896,78
Економія при броні: -112,33 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
824,00
Економія при броні: -132,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
885,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
885,30 грн