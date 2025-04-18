Харків (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
865,19
Економія при броні: -110,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
202,97
Економія при броні: -3,17 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
898,87
Економія при броні: -49,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
877,69
Економія при броні: -124,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ
878,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Езомер таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №28
Перрері Фармачеутічі СРЛ