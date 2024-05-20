Бактолокс порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Одеса (620921) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом