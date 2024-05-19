Бактолокс порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Львів (620921) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом