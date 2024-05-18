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Бактолокс порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Харків (620921) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (6)
211,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
241,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
Всього: упаковка (2)
201,41 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом