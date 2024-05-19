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Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №20 - Львів (444293) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
22,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
23,84
Економія: -3,83 грн
20,01 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (2)
22,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
23,67
Економія: -1,96 грн
21,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підбуж, вул. Франка Івана, 32
Всього: упаковка (1)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
23,90
Економія: -0,02 грн
23,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (10)
21,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (5)
21,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
21,52
Економія: -1,48 грн
20,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
20,59 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (7)
20,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
22,30 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (2)
22,76
Економія: -0,30 грн
22,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (2)
22,30 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Всього: упаковка (1)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68-А
Всього: упаковка (1)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (8)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (3)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 1
Всього: упаковка (2)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн