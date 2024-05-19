Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №20 - Львів (444293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 20
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підбуж, вул. Франка Івана, 32
Здорова родина
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Йод
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Іва-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 1