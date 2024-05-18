Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАнтиагрегантиКислота ацетилсаліциловаАспікард КардіоЦіни в аптеках

Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №20 - Харків (444293) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
23,28
Економія: -3,78 грн
19,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
23,81
Економія: -2,70 грн
21,11 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (2)
20,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
23,38
Економія: -2,07 грн
21,31 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (3)
23,64
Економія: -2,82 грн
20,82 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (2)
21,31 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
22,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (2)
21,62 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (1)
22,32
Економія: -2,28 грн
20,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
22,99
Економія: -1,80 грн
21,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (2)
20,59 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Таранівка, вул. Харківська, 20
Всього: упаковка (1)
25,40 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
21,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (2)
22,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
22,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
21,60
Економія: -1,64 грн
19,96 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (2)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
22,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (2)
22,30 грн