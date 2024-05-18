Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №20 - Харків (444293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
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Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Таранівка, вул. Харківська, 20
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61