Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (444293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Дніпро, вул. Незалежності, 8
Аптека низьких цін
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Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
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Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Мед-сервіс
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Кам'янське, просп. Свободи, 55
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
Мед-сервіс
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е