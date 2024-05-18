Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАнтиагрегантиКислота ацетилсаліциловаАспікард КардіоЦіни в аптеках

Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (444293) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
23,70
Економія: -1,51 грн
22,19 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (3)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
23,61
Економія: -2,42 грн
21,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
20,57 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
22,33
Економія: -2,52 грн
19,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (2)
23,73
Економія: -3,90 грн
19,83 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
22,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
22,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (13)
23,76
Економія: -3,03 грн
20,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (5)
22,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (3)
23,83
Економія: -2,52 грн
21,31 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
20,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
22,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (5)
23,51
Економія: -2,32 грн
21,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (6)
21,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (1)
23,71
Економія: -1,52 грн
22,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (2)
23,37
Економія: -2,26 грн
21,11 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (2)
20,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
23,12
Економія: -1,41 грн
21,71 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Всього: упаковка (2)
20,59 грн