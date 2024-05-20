Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрій, комбінації з психолептикамиАндифен ІСЦіни в аптеках

Андифен ІС таблетки блістер, №10 - Запоріжжя (402758) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
53,04 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 5
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Олександрія, просп. Соборний, 92
Всього: упаковка (1)
48,67 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Всього: упаковка (1)
75,02
Економія: -25,42 грн
49,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, вул. Харківська, 96
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 32
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Аптека24
Детальніше
Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
67,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Суми, вул. Британська, 39
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
58,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
65,60 грн