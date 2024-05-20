Андифен ІС таблетки блістер, №10 - Одеса (402758) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 5
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 36
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 62-Б
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 25
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5