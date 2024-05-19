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Андифен ІС таблетки блістер, №10 - Львів (402758) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
59,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Всього: упаковка (1)
57,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 95
Всього: упаковка (1)
56,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
57,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Всього: упаковка (4)
60,30
Економія: -10,70 грн
49,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 25
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (2)
49,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (2)
49,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 62-Б
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 36
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -2,06 грн
66,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
65,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (3)
58,40 грн