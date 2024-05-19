Андифен ІС таблетки блістер, №10 - Львів (402758) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 41-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 95
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 62-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47