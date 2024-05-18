Андифен ІС таблетки блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (402758) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
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Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 5
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Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
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Олександрія, просп. Соборний, 92
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Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
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Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
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Суми, просп. Свободи, 32
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Суми, вул. Харківська, 96
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Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
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Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
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Суми, вул. Британська, 1
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Суми, вул. Британська, 39
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Суми, вул. Ковпака, 59/4
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Рокитне, вул. Вокзальна, 36
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