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Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер, №28 - Запоріжжя (452117) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
490,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
490,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
627,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
592,99
Економія: -92,78 грн
500,21 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
476,00
Економія: -62,00 грн
414,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
490,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
602,91
Економія: -114,48 грн
488,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
621,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
490,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
660,94
Економія: -70,49 грн
590,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
552,51
Економія: -123,23 грн
429,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
490,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
490,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
490,10 грн