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Анальгін-Дибазол-Папаверин таблетки блістер, №10 - Запоріжжя (402604) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
40,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
48,49
Економія: -10,76 грн
37,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6)
45,16
Економія: -7,84 грн
37,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
52,10
Економія: -12,00 грн
40,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
39,72 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
48,10
Економія: -8,00 грн
40,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
38,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
45,49
Економія: -5,98 грн
39,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
42,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
46,43
Економія: -8,61 грн
37,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
45,14
Економія: -9,49 грн
35,65 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
49,00
Економія: -8,50 грн
40,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
46,07
Економія: -4,51 грн
41,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
43,96
Економія: -6,04 грн
37,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
37,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
46,30
Економія: -4,77 грн
41,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (3)
47,18
Економія: -11,34 грн
35,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
44,90
Економія: -4,80 грн
40,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
39,74 грн